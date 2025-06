Censimento | pubblicato il bando per la selezione dei rilevatori

L’amministrazione comunale di Pisa apre le porte a nuovi protagonisti della statistica, con il bando per la selezione dei rilevatori del Censimento Permanente della Popolazione e delle Abitazioni 2025, promosso dall’ISTAT. Se desideri contribuire a costruire un quadro dettagliato della tua città e acquisire un’esperienza preziosa, non perdere questa occasione: la scadenza è il 30 giugno. Consulta subito il bando e scopri come partecipare!

Costa di Rovigo (RO) – Il Comune ha pubblicato il bando di selezione pubblica per il conferimento di un incarico di rilevatore in vista del Censimento Permanente della Popolazione 2025 ed, eventualmente, per future indagini Istat. Vai su Facebook

