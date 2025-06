Cena sotto le stelle per Fondazione Città della Speranza

Sabato 28 giugno, Glam Eventi presenta una magica Cena sotto le stelle a Nervesa della Battaglia, patrocinata dal Comune. Un’occasione speciale per gustare deliziosi piatti, divertirsi con intrattenimento e, soprattutto, contribuire alla ricerca pediatrica. Un evento che unisce cuore e gusto in nome della solidarietà , affinché ogni bambino possa sorridere di nuovo. Non mancate a questa serata di speranza e generosità , un modo unico per fare la differenza.

Sabato 28 giugno Glam Eventi organizza Cena sotto le stelle, appuntamento benefico organizzato con il patrocinio del Comune di Nervesa della Battaglia. Un evento che unisce buona cucina, intrattenimento e solidarietĂ Â con un obiettivo chiaro: sostenere la ricerca pediatrica. L’iniziativa, promossa. 🔗 Leggi su Trevisotoday.it © Trevisotoday.it - Cena sotto le stelle per Fondazione CittĂ della Speranza

