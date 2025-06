Cena siciliana e film ' L' amore che ho'

Vieni a vivere un’esperienza unica tra sapori e emozioni! Venerdì 20 giugno, VeganOsteria ti invita nella suggestiva Arena Adua alle 20 per una cena siciliana autentica, ispirata al film "L’Amore che Ho" con Lucia Sardo e Carmen Consoli. Gusti tradizionali, musica e atmosfera ti accompagneranno in una serata indimenticabile. Biglietto...

le scacce, una delle specialità siciliane che amiamo di più... non vediamo l'ora di farvi assaporare la versione licatese, venerdì 20 giugno alla CENA SICILIANA e film L'AMORE CHE HO all'Arena Adua. prenotazioni al 349.3983255. Vai su Facebook

