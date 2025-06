Cellulare in tasca nel giorno della maturità studentessa di Terni esclusa e poi riammessa

Il giorno della maturità, un momento di emozioni e tensioni, si trasforma in un episodio sorprendente per una studentessa di Terni. Con il cellulare in tasca, la giovane si è trovata al centro di un fraintendimento che l'ha portata prima all'esclusione e poi alla riammissione, dimostrando come anche nei momenti più difficili, la determinazione possa fare la differenza. Ma qual è stato davvero il suo destino in quella giornata così decisiva?

Col cellulare in tasca nel giorno degli esami di maturità: esclusa e poi riammessa. Protagonista della storia è una studentessa di una scuola superiore di Terni che nella giornata di ieri – 18 giugno, data della prima prova scritta, italiano, per l’esame di Stato – è stata “cacciata” dalla sua. 🔗 Leggi su Ternitoday.it © Ternitoday.it - Cellulare in tasca nel giorno della maturità, studentessa di Terni esclusa e poi riammessa

