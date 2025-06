Cedimento della rete fognaria in via Da Palestrina | intervento urgente in corso per il ripristino

Un'emergenza in corso a via Da Palestrina: un cedimento nella rete fognaria ha richiesto un intervento immediato. All’altezza dei civici 30-32, una squadra di professionisti sta lavorando senza sosta per ripristinare la condizione precedente e garantire la sicurezza di tutti. La situazione è sotto controllo e gli sforzi sono concentrati per risolvere rapidamente il problema. Restate aggiornati per ulteriori dettagli e scuse per eventuali disagi.

In via Da Palestrina all'altezza dei civici 30-32 è attualmente in corso un intervento urgente di ripristino della rete fognaria a seguito di un piccolo cedimento che si è verificato a lato della strada. Sul tratto, non in carico a Hera, sta lavorando una impresa esterna per conto del Comune. 🔗 Leggi su Modenatoday.it © Modenatoday.it - Cedimento della rete fognaria in via Da Palestrina: intervento urgente in corso per il ripristino

