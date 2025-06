Cede il terreno e una gru crolla in mezzo alla strada a Rho | colpite due auto

Una mattina tranquilla a Rho si è trasformata in un episodio di emergenza: una gru crolla improvvisamente, causando danni a due auto e mettendo in allerta le autorità. Il cedimento del terreno, forse a causa del peso eccessivo, ha sollevato dubbi sulla sicurezza del cantiere privato. La Polizia sta verificando le autorizzazioni per garantire che tutto fosse in regola. Continua a leggere per scoprire come si sta affrontando questa situazione critica.

Questa mattina a Rho una gru è crollata dopo che il terreno alla sua base ha ceduto, forse a causa del troppo peso. La struttura, che si trovava all'interno di un cantiere privato, ha danneggiato due auto parcheggiate. La Polizia sta controllando le autorizzazioni del cantiere per accertarsi che i permessi fossero in regola. 🔗 Leggi su Fanpage.it

