C'è una bella differenza tra un sistema di difesa comune e il riarmo | lo dice l'Spd al governo con Merz

In un panorama europeo sempre più polarizzato, si evidenzia una netta distinzione tra il rafforzamento di un sistema di difesa comune e il mero riarmo. L’SPD, insieme a Merz, avverte il governo di questo divario, criticando strategie che privilegiano l’armamento a discapito del dialogo. La corsa agli armamenti rischia di alimentare tensioni anziché garantire pace e sicurezza, aprendo un dibattito urgente su come coniugare difesa e diplomazia in un mondo instabile.

Nella maggior parte degli Stati europei hanno preso il sopravvento forze che vedono il futuro soprattutto in una strategia di scontro militare e in centinaia di miliardi di euro per gli armamenti. La pace e la sicurezza non sarebbero più raggiungibili con la Russia, ma dovrebbero essere imposte contro di essa. Si invoca la necessità di aumentare sempre più gli armamenti e di prepararsi a una guerra presumibilmente imminente, invece di collegare la necessaria capacità di difesa a una politica di controllo degli armamenti e di disarmo per raggiungere la sicurezza comune e la capacità reciproca di vivere in pace.

