C’è posto per te così i giovani e le donne incontrano il mondo del lavoro | l’iniziativa a Foligno

Il 20 giugno, Foligno si trasforma nel cuore di un'opportunità unica: “C’è posto per te”, la campagna itinerante di Sviluppo Lavoro Italia. Un evento pensato per avvicinare giovani e donne al mondo del lavoro, favorendo incontri concreti tra domanda e offerta. Un’occasione da non perdere per scoprire nuove prospettive professionali e costruire il proprio futuro. Non lasciarti sfuggire questa chance di rinnovare il tuo percorso!

Il 20 giugno arriva a Foligno “C’è posto per te”, la campagna itinerante promossa da Sviluppo lavoro Italia, ente in house del ministero del lavoro e delle politiche sociali, per favorire l’incontro fra domanda e offerta di lavoro, con un’attenzione particolare a giovani e donne - spesso. 🔗 Leggi su Ternitoday.it © Ternitoday.it - “C’è posto per te”, così i giovani e le donne incontrano il mondo del lavoro: l’iniziativa a Foligno

