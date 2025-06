C' è la firma del killer Cosa c' è nell' impronta 10 della villetta di Garlasco

Nel mistero della villetta di Garlasco, l’indagine si infittisce: cosa rappresenta il codice “232” nell’impronta 10? La chiave potrebbe risiedere nelle prossime verifiche, cruciali per decifrare il significato di quell’impronta sulla porta di casa Poggi mai ancora analizzata. Un passo decisivo verso la verità si avvicina, mentre ogni dettaglio diventa fondamentale per svelare il volto di un possibile colpevole.

Le prossime verifiche potrebbero essere determinanti sull'impronta repertata sulla parte interna della porta di casa Poggi, mai analizzata. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - "C'è la firma del killer". Cosa c'è nell'impronta 10 della villetta di Garlasco

In questa notizia si parla di: impronta - firma - killer - cosa

Garlasco, l'analisi tentata su una seconda impronta «sporca» sulla porta di casa Poggi. «Potrebbe essere la firma del killer» - Garlasco, un’altra impronta sporca sulla porta di casa Poggi potrebbe rappresentare la firma del killer.

«Fu lasciata prima del delitto: e da quella scala il killer certamente non scese» Vai su Facebook

C'è la firma del killer. Cosa c'è nell'impronta 10 della villetta di Garlasco; Garlasco, tracce biologiche nell’impronta sulla porta: non sangue, ma si può estrarre dna. II pm: «C’è la firm; Garlasco, ecco la traccia 97 F sul muro: “Una strisciata di sangue sulle scale, è la mano dell’assassino di Chiara Poggi”.

"C'è la firma del killer". Cosa c'è nell'impronta 10 della villetta di Garlasco - Le prossime verifiche potrebbero essere determinanti sull'impronta repertata sulla parte interna della porta di casa Poggi, mai analizzata ... Da ilgiornale.it

Garlasco, tracce biologiche nell’impronta sulla porta: non sangue, ma si può estrarre dna. II pm: «C’è la firma del killer» - Impressa all’interno della porta d’ingresso della villetta di via Pascoli, sarebbe stata lasciata dall’omicida in fuga. Riporta informazione.it