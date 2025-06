C’è la Festa della Musica Trionfo di note a Todi

Prepara le orecchie e il cuore: l’Umbria si anima con la Festa della Musica, un’occasione unica per celebrare la passione per le note e scoprire i mestieri che rendono possibile un mondo di suoni. Sabato 21 giugno, l’evento intitolato “I mestieri della musica” trasformerà il territorio in un palcoscenico vibrante di talenti e opportunità. Un fine settimana di emozioni, da Perugia a Spoleto, che non puoi perdere!

Sarà un fine settimana di note e suoni non stop. L’Umbria si mobilita per la “Festa della Musica“ che viene celebrata sabato 21 giugno con un’edizione intitolata “I mestieri della musica“ e dedicata alle diverse opportunità professionali che il mondo della musica offre. In tutta la regione la festa si declina in molteplici appuntamenti in varie serate, da Perugia ( sabato e domenica propone in piazza del Bacio “Parkinsound“) a Spoleto, Solomeo, Montone. Nel fitto cartellone spicca Todi dove la “Festa della Musica“ invade la città da oggi a domenica, in una non stop di quattro giorni con un programma ricchissimo proposto dal Centro Studi Della Giacoma con un trionfo di musica classica, folk, pop, etnica, bandistica. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - C’è la Festa della Musica. Trionfo di note a Todi

In questa notizia si parla di: musica - festa - note - todi

Festa della musica attiva - Partecipa alla XVI edizione della Festa della Musica Attiva in Villa Contarini a Piazzola sul Brenta! Il 31 maggio e l'1 giugno 2025, unisciti a un weekend ricco di musica, performance e creatività.

Todi Gioventù musicale d'Italia Todi - Note d'estate NOTE D'ESTATE AL VIA IL 14 GIUGNO Il Gran Duo Italiano, composto dal violinista e violista Mauro Tortorelli e dalla pianista Angela Meluso, sarà il protagonista dell'anteprima della rassegna Note d'estate 2 Vai su Facebook

C’è la Festa della Musica. Trionfo di note a Todi; Festa Europea della Musica, a Todi dal 19 al 22 giugno la XII edizione; Musica, incontri e visite gratuite per la 12esima Festa Europea della Musica.

Todi si prepara alla Festa della musica - Musica, musicoterapia, giovani, storia, incontri e visite gratuite per valorizzare i luoghi della città meno noti ed utilizzati ... Segnala iltamtam.it

Musica e benessere interiore, a Todi appuntamenti per "curare" l'anima - Torna a Todi la dodicesima edizione della "Festa della Musica", progetto europeo solidale e culturale, aperta a ogni genere musicale e che promuove l’idea di fare musica ... Si legge su perugiatoday.it