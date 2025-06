CCNI 2020 23 Dirigenti scolastici | firmata l’ipotesi sul riparto delle risorse FUN

La firma dell’ipotesi di CCNI 2020/23 sul riparto delle risorse del FUN rappresenta un passo fondamentale per i dirigenti scolastici italiani. Questo accordo, che sblocca i fondi attesi e avvia una nuova fase di discussione, si inserisce in un contesto dinamico segnato dalla valutazione e dal PNRR. Ma cosa comporta davvero per il futuro della scuola italiana? Scopriamolo insieme.

È stata siglata la nuova ipotesi di CCNI per il riparto delle risorse del FUN destinate ai dirigenti scolastici per il triennio 202023. L'accordo sblocca i fondi attesi e apre la discussione per l'anno in corso, con i principali nodi legati alla valutazione e al PNRR.

