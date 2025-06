Cavese atteso l’annuncio del nuovo allenatore | pronto un biennale

Dopo le recenti risoluzioni contrattuali, la Cavese si prepara a voltare pagina con entusiasmo. È stato annunciato il nuovo allenatore, Fabio Prosperi, 46 anni di Pescara, proveniente dal Campobasso. Con una solida esperienza in Serie D e un passato da calciatore, Prosperi è pronto a guidare i biancoblù verso nuovi traguardi. La società ha già firmato un contratto biennale, segnando l’inizio di una nuova era per la squadra.

Dopo le risoluzioni contrattuali con Raffaele Di Napoli e Vincenzo Maiuri, ed i rispettivi staff, la società cavese ha già pronto il nuovo allenatore. Si tratta di Fabio Prosperi, 46enne di Pescara, che ha allenato il Campobasso nell'ultima stagione. Prosperi è un allenatore esperto, che si è fatto le ossa in serie D, categoria in cui ha giocato anche da calciatore. Nell'ultima stagione, ha incominciato a stagione in corso sulla panchina rossoblù, conducendo la compagine molisana alla salvezza, al primo anno di C dopo la vittoria dello scudetto di serie D. La stagione ancora precedente, porta la Pianese, squadra toscana, al primo posto del girone E della serie D, sopravanzando squadre più prestigiose come il Grosseto ed il Livorno.

