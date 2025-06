Catturano un gabbiano ferito a Lucca e lo usano come se fosse una palla follia di 5 ragazzi | tutti denunciati

Un gesto insensato e crudele scuote Lucca: cinque giovani marocchini sono stati denunciati per aver maltrattato un gabbiano ferito, usandolo come palla lungo il fiume Serchio. Un episodio che solleva ancora una volta il problema del rispetto per la natura e i suoi esseri viventi, richiamando l’attenzione sulla necessità di educare e sensibilizzare le nuove generazioni. La tutela degli animali è un dovere di tutti.

