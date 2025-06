Catena Tigros Ottantunesimo punto vendita

Un’ampia gamma di prodotti freschi, biologici e locali, garantendo qualità e convenienza a ogni famiglia. Con un design moderno e un servizio attento, il nuovo supermercato Tigros a Villa Cortese si conferma come il punto di riferimento per una spesa semplice, rapida e piacevole. Un luogo dove l’eccellenza incontra l’attenzione alle esigenze quotidiane, creando un’esperienza di shopping unica e coinvolgente.

Un nuovo supermercato Tigros ha aperto i battenti ieri mattina a Villa Cortese in via dell’Industria 31. Si tratta di un nuovo punto vendita della nota catena varesina, l’81° della rete. Il supermercato si inserisce nel percorso di crescita dell’azienda, che punta su ambienti curati, accoglienti e su un’offerta moderna in linea con le esigenze dei consumatori. Nato sulle ceneri di un negozio di abiti da sposa, il nuovo punto vendita offre oltre 3.000 prodotti con prezzi competitivi su tanti articoli, come frutta e verdura a 1 euro. Ieri mattina fin dalle 9 il punto vendita è stato preso d’assalto con parcheggi pieni e lunghe code in entrata. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Catena Tigros. Ottantunesimo punto vendita

In questa notizia si parla di: punto - vendita - catena - tigros

Nuovo punto vendita Eurospar a Carpi, ancora aperta la selezione del personale - A Carpi si avvia la campagna di assunzioni per il nuovo supermercato Eurospar, che sorgerà nell’area dell'ex Blumarine in viale Manzoni.

Catena Tigros. Ottantunesimo punto vendita; Quali sono i supermercati aperti a Pasqua e Pasquetta 2025: l'elenco, orari e chiusure in tutta Italia; Apre un nuovo Tigros: c'è anche il takeaway.

Catena Tigros. Ottantunesimo punto vendita - Un nuovo supermercato Tigros ha aperto i battenti ieri mattina a Villa Cortese in via dell’Industria 31. Come scrive ilgiorno.it

Apre un nuovo supermercato TIGROS a Villa Cortese - Apre mercoledì 18 giugno a Villa Cortese in via dell’Industria. Si legge su varesenews.it