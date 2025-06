Catania tossicodipendente aggredisce la madre con un coltello dopo l’ennesima richiesta di denaro | arrestato

Una scena drammatica scuote Catania: un uomo tossicodipendente aggredisce la madre con un coltello dopo ripetute richieste di denaro. La prontezza degli agenti della Polizia di Stato ha evitato il peggio, arrestando in flagranza il 36enne romeno. Un episodio che evidenzia ancora una volta le conseguenze di dipendenze incontrollate e l'importanza di interventi tempestivi. Restate aggiornati su questa vicenda e sulle altre notizie di cronaca.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Ha chiesto soldi con insistenza alla madre e, al rifiuto della donna, l’ha aggredita fisicamente, minacciandola con un coltello. L’aggressore, un pluripregiudicato romeno di 36 anni, è stato arrestato in flagranza dalla Polizia di Stato, intervenuta in un’abitazione nei pressi di via Grimaldi. L’intervento immediato dei poliziotti della squadra Volanti della Questura di Catania ha permesso di mettere fine all’aggressione, scongiurando rischi per l’incolumitĂ della donna che, mentre il figlio la minacciava, è riuscita a chiedere aiuto al Numero Unico di Emergenza. Ai poliziotti della Sala Operativa della Questura, la donna ha riferito in lacrime di essere stata aggredita dal figlio tossicodipendente. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Catania, tossicodipendente aggredisce la madre con un coltello dopo l’ennesima richiesta di denaro: arrestato

In questa notizia si parla di: madre - coltello - arrestato - catania

