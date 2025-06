Catania 113 grammi di marijuana nascosti sul frigo | 58enne arrestato nel quartiere Picanello

Un arresto scuote il quartiere Picanello di Catania: un uomo di 58 anni è stato fermato con 113 grammi di marijuana nascosti nel frigorifero. La scoperta, frutto di una perquisizione mirata, evidenzia ancora una volta le sfide della città nella lotta al droghe. Questa vicenda solleva interrogativi sulla diffusione dello spaccio e sull’efficacia delle misure di sicurezza. Ma cosa accadrà ora?

Un 58enne catanese è stato arrestato per spaccio di marijuana. Trovati 113 grammi di droga nella sua abitazione durante una perquisizione.

