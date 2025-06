Casucci Noi Moderati | Stop agli scontri politici lavoriamo insieme per risolvere i problemi dei pendolari del Valdarno

Casucci Noi Moderati: uniti per il Valdarno, superiamo gli scontri politici e lavoriamo insieme per migliorare la vita dei pendolari. “Sono molto soddisfatto di aver partecipato al flash mob di ieri, orgoglioso di aver messo la faccia per il bene comune, al di là degli steccati ideologici”, afferma il consigliere Marco Casucci. “Non mi sono limitato solo ad iniziative di sensibilizzazione: è il momento di agire concretamente e trovare soluzioni condivise.”

