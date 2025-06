Castelvetere sul Calore cappelle funebri profanate nel cimitero comunale | denunciate due persone

Un atto di vandalismo sconvolge Castelvetere sul Calore: due persone denunciate dai Carabinieri per aver profanato le cappelle funebri nel cimitero comunale. Dopo mirati servizi e accertamenti, le autorità hanno identificato un 26enne salernitano e un 47enne locale come responsabili di danneggiamenti e vilipendio di tombe. La comunità si stringe intorno al rispetto e alla memoria, chiedendo giustizia e tutela per i luoghi sacri.

All’esito di mirati servizi e accertamenti, i Carabinieri della Compagnia di Montella hanno denunciato un 26enne della provincia di Salerno e un 47enne di Castelvetere sul Calore (AV), ritenuti indiziati di danneggiamento e vilipendio di tombe. Nella tarda serata di lunedì i due, dopo aver. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it © Avellinotoday.it - Castelvetere sul Calore, cappelle funebri profanate nel cimitero comunale: denunciate due persone

