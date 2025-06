Castelpagano evento conclusivo del progetto di filiera del suino NeroaMetà

Castelpagano si prepara a celebrare un traguardo importante con l'evento conclusivo del progetto di filiera del suino NeroaMetà, promosso dal Gal Alto Tammaro Titerno. Sabato 21 giugno alle 18.30, presso la biblioteca comunale, si riuniranno esperti e allevatori per scoprire i risultati di questa innovativa linea genetica, pensata per un allevamento estensivo e sostenibile. Un’occasione unica per valorizzare le eccellenze del territorio e promuovere pratiche più rispettose dell’ambiente.

Tempo di lettura: 2 minuti L’ evento conclusivo del progetto di filiera del suino “NeroaMetà” del Gal Alto Tammaro Titerno è in programma sabato 21 giugno, con inizio alle 18.30, presso la biblioteca comunale. Si tratta di una linea genetica di suino del Gal Alto Tammaro Titerno, destinata all’allevamento estensivo a basso impatto ambientale. Ha riscosso grande interesse negli allevatori del territorio del Gal per le straordinarie performance produttive, per la qualità delle sue carni e dei prosciutti e salumi. Il convegno si aprirà con i saluti istituzionali del sindaco del comune castelpaganese, Giuseppe Bozzuto, del presidente della Provincia di Benevento, Nino Lombardi, e del presidente del Gal Titerno, Lorenzo Urbano. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Castelpagano, evento conclusivo del progetto di filiera del suino “NeroaMetà”

Sabato 21 giugno il Gal Alto Tammaro Titerno presenta il progetto #NeroaMetà: convegno, visita e degustazione del prosciutto e dei salumi della filiera #AltoTammaro #Castelpagano #PSR #UniSannio Vai su X

