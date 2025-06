Cassazione | oltre 80mila ricorsi l' anno

Ogni anno, la Corte di Cassazione gestisce oltre 80.000 ricorsi, un dato senza precedenti in Europa, con magistrati che definiscono i procedimenti penali in soli 78 giorni. Questo straordinario risultato evidenzia l’efficienza del sistema giudiziario italiano e la dedizione dei suoi operatori. Nonostante le sfide, si registra anche un miglioramento nelle pendenze civili, dimostrando come il nostro sistema stia lavorando per garantire giustizia rapida ed efficace.

11.15 Un "impressionante numero di ricorsi in Cassazione, oltre 80.000 l'anno, che non ha eguali nel panorama europeo e viene gestito" dai "magistrati della Corte che, nel settore penale, definiscono i procedimenti entro 78 giorni". Lo dice la presidente della Cassazione, Cassano, all'Assemblea della Corte. Ridotte, "in ambito civile, le pendenze di oltre 30.000 unitĂ e conseguito un 'disposition time' di 901 giorni, superando l'obiettivo di 977 giorni fissato dal PNRR per il 30 giugno 2026". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

In questa notizia si parla di: cassazione - oltre - ricorsi - anno

Garlasco, errori e omissioni della prima inchiesta. Ma la Cassazione nel 2016 stabilì “Stasi colpevole oltre ogni ragionevole dubbio” - L'inchiesta sul delitto di Garlasco è stata segnata da errori e omissioni, sollevando dubbi sulla sua correttezza.

IMPERIA: INELEGGIBILITÀ, SINDACO SCAJOLA FA CHIAREZZA DOPO L’UDIENZA IN CASSAZIONE. “L’EMBLEMA DI UNA OPPOSIZIONE CHE CREDE DI FARE POLITICA A COLPI DI ESPOSTI E RICORSI” Vai su Facebook

Quando era presidente della II sezione penale della Cassazione, Piercamillo Davigo nel libro “Giustizialisti” scritto con Sebastiano Ardita (prefazione di Marco Travaglio) diceva che uno dei problemi della giustizia italiana è l’eccesso di impugnazioni pretestuo Vai su X

Cassazione: oltre 80mila ricorsi l'anno; Cassazione, oltre 3 anni per le sentenze. Aumentano i ricorsi; Strage di Erba, la Cassazione chiude il caso: «No alla revisione del processo per Rosa e Olindo». Ma loro valu.

La corte di cassazione gestisce oltre 80.000 ricorsi l’anno con risultati record nel panorama europeo - 000 ricorsi penali all’anno con tempi medi di 78 giorni, riduce le pendenze civili e mantiene elevati standard di efficienza e qualità sotto la guida ... Secondo gaeta.it

Cassazione, superato l’obiettivo Pnrr sui tempi di definizione dei procedimenti - Nel settore penale i magistrati definiscono le cause entro 78 giorni dalla loro iscrizione e, in ambito civile, hanno ridotto in poco più di due anni le pendenze di oltre 30mila unità ... Da ilsole24ore.com