Cassazione | aumento reati pone rischi

La Presidente della Cassazione, Cassano, mette in guardia sui rischi derivanti dall'aumento dei reati e dalla proliferazione di nuove fattispecie che minacciano di paralizzare il sistema giudiziario. Per affrontare questa emergenza, si rende imprescindibile l'adozione di "misure di sistema" da parte del legislatore, capaci di garantire efficienza e tutela. È fondamentale intervenire ora per preservare l'equilibrio tra sicurezza e giustizia, affinché il nostro sistema non venga sopraffatto dal peso delle sfide attuali.

12.10 Servono "misure di sistema" da parte del legislatore "che auspichiamo possa affrontare alcuni temi fondamentali che hanno innegabili ricadute sull'attività giudiziaria". Lo dice la presidente della Cassazione, Cassano, nella sua relazione alla Corte "La continua proliferazione di nuovi reati" e il ricorso alla via giudiziaria per "ogni pretesa" rischiano di "vanificare le tutele", aggiunge. Poi segnala lo "scemare" delle "risorse umane e finanziarie" della Cassazione. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

La prima presidente della cassazione sollecita misure legislative per arginare la proliferazione dei reati e il sovraccarico giudiziario - La prima presidente della corte di cassazione denuncia l’aumento dei reati e la pressione sui magistrati, chiedendo al parlamento interventi legislativi per garantire un sistema giudiziario più sosten ... Si legge su gaeta.it

