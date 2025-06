Cassaforte guasta alle Poste senza pensione da 20 giorni

Da oltre 20 giorni, la cassaforte dell’ufficio postale di Pozzi, frazione di San Michele al Tagliamento, rimane chiusa a causa di un guasto irrisolto, creando disagi soprattutto ai pensionati e a chi ancora si affida ai pagamenti in contanti. Un disagio che si fa sentire forte, rallentando le operazioni quotidiane e sollevando interrogativi sulla gestione dei servizi essenziali. La situazione richiede interventi tempestivi per ripristinare la normalità.

La cassaforte presente nell'ufficio postale di Pozzi, frazione di San Michele al Tagliamento lontana dal centro, è guasta da 20 giorni e non si riesce ad aprire. A farne le spese sono soprattutto le persone che non fanno uso della moneta elettronica, e in particolare i pensionati del paese che da.

