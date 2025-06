Casoria celebra 70 Anni dell’Ospedale Camilliano con la Festa in onore del patrono degli infermi

comunità locale e i professionisti della sanità riunirsi in un abbraccio di gratitudine e speranza. Un giorno di festa e riconoscenza per celebrare sette decenni di cura, dedizione e solidarietà, rafforzando il legame tra la città e il suo ospedale. La cerimonia ha segnato non solo un traguardo storico, ma anche un nuovo capitolo di impegno e speranza per il futuro.

Un giorno di festa e gratitudine ha avvolto la comunità di Casoria in occasione della celebrazione del 70° anniversario dell’Ospedale dei Camilliani e l’intitolazione della struttura a San Camillo. I festeggiamenti sono culminati con la tradizionale Festa di San Camillo, patrono degli infermi, che quest’anno ha assunto un significato ancora più profondo per l’importante traguardo raggiunto dalla struttura sanitaria. L’evento ha visto la partecipazione entusiasta di numerosi cittadini, operatori sanitari, autorità locali e rappresentanti dell’Ordine dei Camilliani, tutti uniti nel rendere omaggio a un’istituzione che da sette decenni è un pilastro fondamentale nell’assistenza e nella cura dei malati sul territorio. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

