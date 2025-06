Caso Villa Pamphili la notizia ufficiale sulla donna morta | il suo vero nome età e paese di origine

Dopo giorni di mistero, si svela finalmente l’identità della giovane donna trovata senza vita a Villa Pamphili. Il suo volto e la sua storia emergono dall’ombra: si chiamava Anastasia Trofimova, aveva 30 anni, nata a Omsk, Russia, il 21 settembre 1996. Un enigma che ora si fa più chiaro, ma lascia ancora molte domande irrisolte sulla sua vita e le circostanze del suo tragico destino.

Per giorni il volto della giovane donna ritrovata senza vita a Villa Pamphilj era rimasto senza nome, come se fosse sparita due volte. Prima nel silenzio del parco più grande di Roma, poi nell’invisibilità burocratica di un’identità ancora da chiarire. Ora però, quel mistero ha finalmente un volto e una storia: si chiamava Anastasia Trofimova, aveva trent’anni, era nata a Omsk, in Russia, il 21 settembre del 1996, e da tempo aveva lasciato il suo Paese per inseguire un futuro altrove. Studiava inglese a Malta, dove aveva conosciuto un uomo che diceva di chiamarsi Rexal Ford. È con lui che aveva deciso di costruire una famiglia. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

