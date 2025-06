Caso Ruggi lo sceriffo | | Ridatemi la casa e l’auto

Nove mesi di silenzio e mistero avvolgono ancora la scomparsa di Daniela Ruggi, la giovane di Vitriola di Montefiorino. La comunità attende con ansia risposte concrete, mentre le indagini proseguono senza lasciare tracce certe. La richiesta di giustizia si fa sempre più forte, e tra sospetti e interrogativi, l’unico indagato resta Domenico Lanza. Ma cosa nasconde davvero questa vicenda? Rimaniamo in attesa di scoprire la verità .

Sono trascorsi ormai nove mesi dalla misteriosa scomparsa di Daniela Ruggi, la 31 di Vitriola di Montefiorino di cui si è persa ogni traccia dallo scorso settembre. A distanza di così tanto tempo, nessun elemento certo ad oggi sarebbe stato ‘raccolto’: nessun indizio avrebbe permesso di far luce su quanto accaduto in quei giorni alla giovane donna. L’unico indagato per il sequestro della 31enne, lo ricordiamo, è Domenico Lanza, il 67enne di Polinago finito in carcere per il possesso di armi clandestine. Su di lui, inizialmente, si erano concentrati gli accertamenti avendo egli stesso esibito davanti alle telecamere alcuni indumenti intimi dell’ ‘amica’. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it