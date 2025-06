Caso Paragon non solo i giornalisti di Fanpage | spiato anche Roberto D'Agostino fondatore di Dagospia

Una scoperta inquietante scuote il mondo dell'informazione: il caso Paragon si espande oltre ogni previsione, coinvolgendo non solo i giornalisti di Fanpage, ma anche Roberto D'Agostino, fondatore di Dagospia. Dopo aver confermato lo spionaggio tramite lo spyware Graphite ai danni di Ciro Pellegrino, emerge che anche il telefono del noto giornalista è stato infettato. La lotta contro la sorveglianza clandestina si fa sempre più urgente e complessa. Continua a leggere.

Dopo che è stato accertato lo spionaggio tramite lo spyware Graphite di Paragon ai danni di Ciro Pellegrino, è emerso che anche il telefono del fondatore di Dagospia, Roberto d'Agostino, è stato infettato da un software spia. E il caso Paragon si allarga. 🔗 Leggi su Fanpage.it

