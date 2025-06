Caso Open Arms | ecco perché i giudici hanno assolto Matteo Salvini

Il Tribunale di Palermo ha stabilito che Matteo Salvini non poteva essere imputato per aver bloccato la nave Open Arms, poiché il salvataggio e l’assegnazione di un porto sicuro rientrava nelle competenze delle autorità spagnole. Questa decisione mette in luce i delicati confini tra responsabilità internazionale e prerogative nazionali, aprendo un dibattito cruciale sulla gestione delle crisi migratorie nel Mediterraneo.

Non spettava all’Italia, e dunque neanche all’allora ministro dell’Interno Matteo Salvini, concedere un porto sicuro alla Open Arms, la nave spagnola che nell’agosto 2019 aveva soccorso oltre cento migranti nel Mediterraneo. È questo il cuore delle motivazioni con cui il Tribunale di Palermo ha. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Caso Open Arms: ecco perché i giudici hanno assolto Matteo Salvini

In questa notizia si parla di: openarms - matteo - salvini - caso

Processo Open Arms: la sentenza con cui il Tribunale di Palermo ha assolto il Ministro Matteo Salvini; Caso Open Arms: ecco perché i giudici hanno assolto Matteo Salvini; Open Arms, le motivazioni dell'assoluzione di Matteo Salvini: Era la Spagna a dover fornire il porto sicuro.

Perché Salvini è stato assolto nel caso Open Arms, le motivazioni spiegate dai giudici - Matteo Salvini è stato assolto nel processo Open Arms principalmente perché occuparsi della nave Ong non era dovere dell'Italia, ma della Spagna ... Da fanpage.it

Assoluzione di Salvini nel caso Open Arms - Il tribunale di Palermo stabilisce che l'Italia non era obbligata a fornire un porto sicuro alla nave spagnola ... Scrive laregione.ch