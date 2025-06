Caso Mazzoleni tra sindaci e maggioranze tutto tace | no comment da Sala e Lo Russo Intanto spunta il secondo progetto firmato da GO fit a Torino

In un clima di totale segretezza, il caso Mazzoleni rimane avvolto nel silenzio delle istituzioni, tra sindaci e maggioranze che preferiscono non commentare. E mentre Milano e Torino evitano ogni rivelazione, spunta un secondo progetto firmato da Go Fit a Torino, alimentando suspence e interrogativi sul futuro di queste iniziative. Un quadro di mistero che fa crescere la curiositĂ dei cittadini e mette in discussione trasparenza e responsabilitĂ .

Silenzio. “Il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo non vuole commentare”. Idem l’amministrazione di Milano, dove il silenzio arriva in primis dall’assessora allo Sport di Palazzo Marino, Martina Riva. E sì che invece da commentare sulla vicenda dell’architetto Paolo Mazzoleni – progettista della piscina privatizzata Lido per la multinazionale GO fit a Milano e assessore all’Urbanistica nel capoluogo piemontese (dove GO fit sta costruendo un maxi-centro sportivo su un’area pubblica) – ce ne sarebbe. Anche se, ripetiamo, che Mazzoleni svolga attivitĂ professionale a Milano per una societĂ che è invece chiamato a controllare a Torino, come assessore, è un atto che non viola alcuna norma, sebbene ponga importanti questione etiche e politiche. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Caso Mazzoleni, tra sindaci e maggioranze tutto tace: no comment da Sala e Lo Russo. Intanto spunta il secondo progetto firmato da GO fit a Torino

