Caso Garlasco fonti | Nessuna impronta su Frùttolo e spazzatura di casa Poggi

Nel caso Garlasco, emerge un dettaglio che fa riflettere: nessuna impronta sulle fonti ritrovate nella spazzatura di casa Poggi. Un quadro che potrebbe cambiare le ipotesi e le piste investigative, lasciando aperta una serie di interrogativi. La mancanza di tracce su oggetti apparentemente quotidiani solleva dubbi sul percorso investigativo e sulla presenza o meno di elementi chiave nel caso. Continua a leggere per scoprire cosa nasconde questa scena.

(Adnkronos) – Un piattino di carta, due vaschette vuote di Fruttolo e la plastica della confezione, un contenitore vuoto di EstaThé con cannuccia, una scatola vuota di biscotti e un sacchetto contenente dei cereali. Su nessuno di questi oggetti trovati nella spazzatura della villetta Poggi a Garlasco sono state trovate impronte. Lo apprende l'Adnkronos mentre . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

In questa notizia si parla di: spazzatura - garlasco - poggi - caso

Delitto di Garlasco, dubbi su Andrea Sempio per l'impronta e dei biglietti sospetti trovati nella spazzatura - Il delitto di Garlasco torna sotto i riflettori con nuovi dubbi su Andrea Sempio. Biglietti sospetti trovati nella spazzatura, un'impronta vicino al corpo e un malore misterioso non comunicato riaccendono le speranze di scoprire la verità e mettere in discussione le versioni ufficiali.

La 'psicosi' del #Fruttolo e gli altri reperti che verranno analizzati: cosa c'era nella spazzatura di casa #Poggi? Le ultime novità sul caso #Garlasco e cosa ha detto l'avvocato di #andreasempio Massimo #Lovati. Vai su X

Caso Garlasco, negli appunti trovati a febbraio nella spazzatura di casa Sempio avrebbe scritto di aver "fatto cose brutte", da "non immaginare". L'impronta di Sempio "corrisponde per 15 punti di contatto" a quella rilevata vicino al corpo di Chiara Poggi. La Pro Vai su Facebook

Caso Garlasco, cosa è emerso da analisi spazzatura; Garlasco, reperti sequestrati in buone condizioni: eseguita la tamponatura. I legali di Stasi chiedono esami s; Delitto di Garlasco, la diretta oggi: riparte l’incidente probatorio, sotto esame i rifiuti dimenticati.

Garlasco, l'incidente probatorio. «Nessuna impronta su Fruttolo e spazzatura di casa Poggi» - Riprende in Questura a Milano il confronto tra genetisti e dattiloscopisti chiamati a rileggere reperti raccolti 18 anni fa, quando fu uccisa Chiara Poggi a Garlasco: oggi i tecnici ... Si legge su ilmessaggero.it

Caso Garlasco, fonti: "Nessuna impronta su Frùttolo e spazzatura di casa Poggi" - Un piattino di carta, due vaschette vuote di Fruttolo e la plastica della confezione, un contenitore vuoto di EstaThé con cannuccia, una scatola vuota di biscotti e un sacchetto contenen ... Lo riporta msn.com