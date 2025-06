Caso Cucchi | prescrizione per Casarsa e conferma condanna Sabatino per depistaggi

Il caso Cucchi torna sotto i riflettori con importanti novità: la Corte d’Appello di Roma ha confermato le condanne per depistaggi, rafforzando così il percorso di giustizia. In questo complesso mosaico di verità e responsabilità, ogni passo rappresenta un tassello fondamentale per fare luce su una delle pagine più controverse della nostra memoria collettiva. La strada è ancora lunga, ma la giustizia continua a muoversi verso la verità.

Roma, 19 giu. (LaPresse) – La Corte d'Appello di Roma ha confermato la condanna a un anno e tre mesi per Lorenzo Sabatino, nell'ambito del processo sui depistaggi legati al pestaggio e alla morte di Stefano Cucchi, il 31enne romano arrestato il 15 ottobre 2009 e deceduto sette giorni dopo all'ospedale Sandro Pertini. Confermata anche la condanna a due anni e mezzo per il carabiniere Luca De Cianni. Per il generale Alessandro Casarsa, Francesco Cavallo e Luciano Soligo è stata invece riconosciuta la prescrizione. Assolti in secondo grado Massimiliano Colombo Labriola e Tiziano Testarmata, in precedenza condannati a un anno e nove mesi.

