Caso Cucchi condannato Lorenzo Sabatino per depistaggi

Una svolta decisiva nel caso Cucchi: i giudici di appello di Roma hanno condannato Lorenzo Sabatino a un anno e tre mesi per depistaggi, confermando la volontà di fare chiarezza su una vicenda che ha scosso l’Italia. “La sentenza di oggi sia estremamente importante, soprattutto considerato il momento storico che stiamo attraversando”, ha commentato Ilaria Cucchi. Lorenzo Sabatino...

Una svolta nel caso che ha visto la morte di Stefano Cucchi. I giudici di appello di Roma hanno confermato la condanna ad 1 anno e tre mesi per il colonnello dei carabinieri Lorenzo Sabatino nell'ambito del procedimento sui depistaggi legati al caso. "La sentenza di oggi sia estremamente importante, soprattutto considerato il momento storico che stiamo attraversando", ha commentato Ilaria Cucchi, senatrice e sorella di Stefano. Lorenzo Sabatino condannato a un anno e tre mezzo per depistaggi. I magistrati hanno inoltre condannato Luca De Cianni a 2 anni e sei mesi, mentre è stata riconosciuta la prescrizione per il generale Alessandro Casarsa, e per i militari dell'Arma Francesco Cavallo e Luciano Soligo.

