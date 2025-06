Caso Arghillà D' Aguì | Servono soluzioni abitative e chiarezza sui processi di sgombero

La Rinascita si schiera con fermezza al fianco delle famiglie di Arghillà, evidenziando la urgente necessità di soluzioni abitative e trasparenza nei processi di sgombero. Il grave episodio del 18 giugno nel Comparto 6 mette in luce come interventi emergenziali debbano essere accompagnati da rispetto dei diritti umani e tutela delle fasce più vulnerabili. È fondamentale agire con responsabilità e chiarezza per costruire un futuro più giusto e solidale.

La Rinascita esprime profonda preoccupazione per quanto avvenuto il 18 giugno nel Comparto 6 di Arghillà, dove l'interruzione della fornitura di energia elettrica, anche in presenza di minori, anziani e soggetti fragili, ha creato una condizione gravissima, in aperta contraddizione con i principi.

