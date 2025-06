Caso abbonamenti oggi riprende la vendita | il comunicato della Roma

La rinascita della Roma sembra ormai delinearsi all’orizzonte, tra nuove strategie, volti consolidati e ambizioni di rilancio. Con Gasperini in panchina, Ranieri come mentore e Massara al timone della direzione sportiva, il club si prepara a scrivere un nuovo capitolo, con Yuri Alberto come possibile colpo d’attacco. Tuttavia, il primo giorno della campagna abbonamenti 2025/26 ha registrato numerosi disagi che mettono alla prova la passione dei tifosi e la voglia di credere nel futuro giallorosso.

Gasperini in panchina, Ranieri a fare da chioccia, Massara nuovo direttore sportivo ed un mercato all’orizzonte da impostare ( Yuri Alberto idea per l’attacco ). Uno scenario sicuramente promettente per la Roma, che ha acceso le speranze di un popolo che spera in una stagione sicuramente più simile alla seconda parte che ad una prima disastrosa. Eppure il primo giorno della campagna abbonamenti 202526 ha registrato molti problemi e disagi, che non hanno di certo fatto fare bella figura al club. Un bug informatico ha mandato in tilt il sistema, con gli oltre 12mila tifosi messisi in coda online per rinnovare la propria card che si sono ritrovati i dati anagrafici di altre persone o con abbonamenti non di loro proprietà sulla mail. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Caso abbonamenti, oggi riprende la vendita: il comunicato della Roma

In questa notizia si parla di: roma - caso - abbonamenti - riprende

Roma Primavera, Almaviva e Litti arrivano nella sede della Procura Federale per il caso Zaniolo - Roma Primavera, Almaviva e Litti, arrivano alla procura federale per il caso Zaniolo, che coinvolge i giovani calciatori in seguito alla semifinale contro la Fiorentina.

Abbonamenti 2025/26: alle 15.30 di oggi riprende la vendita (COMUNICATO AS ROMA) #asroma https://tinyurl.com/be5yz6ve Vai su X

We're Hiring! – Comunicazione & Marketing Sede di lavoro: Martinsicuro (TE), Via Roma 681 I’m Noleggio, realtà leader nel settore del noleggio a lungo termine, cerca una nuova figura da inserire nel team Comunicazione e Marketing presso la sede cent Vai su Facebook

Abbonamenti Roma 2025/26, oggi alle 15:30 riprende la vendita: il comunicato del club; Abbonamenti Roma 2025/26, oggi alle 15:30 riprende la vendita: il comunicato del club; Abbonamenti: dalle 15.30 riprende la vendita, estesa la scadenza della fase 1 (COMUNICATO).

Riprende la vendita degli abbonamenti 2025-26: il comunicato della Roma - In seguito all'interruzione, il club darà nuovamente il via alla campagna alle 15. ilromanista.eu scrive

Roma, sospesa la campagna abbonamenti all’improvviso: il motivo - La Roma ha annunciato la sospensione temporanea della vendita degli abbonamenti per la prossima stagione. Come scrive msn.com