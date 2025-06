Caserta picchia compagna mentre è in videochiamata | amica chiama i carabinieri e lo fa arrestare

Una scena di violenza che si trasforma in un atto di coraggio e tempestività: a Caserta, grazie all’intervento rapido di un’amica dall’Olanda, la tragica aggressione della compagna è stata interrotta e il responsabile arrestato. Un episodio che mette in luce l’importanza di reagire prontamente alle emergenze domestiche, salvando vite e rafforzando il messaggio che nessuna forma di violenza può essere tollerata.

A Caserta, una donna è stata aggredita dal compagno mentre era in videochiamata con un’amica dall’Olanda, che, però, ha subito composto il numero unico europeo di pronto intervento “112”. Un nigeriano di 31 anni è stato arrestato dai carabinieri a Caserta per maltrattamenti in famiglia commessi nei confronti della compagna. L’uomo ha aggredito la donna . 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Caserta, picchia compagna mentre è in videochiamata: amica chiama i carabinieri e lo fa arrestare

