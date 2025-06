Case troppo care per i pompieri | a Milano scatta una sperimentazione da 3mln

In un contesto in cui gli alloggi diventano sempre più inaccessibili, Milano si distingue con una sperimentazione da 3 milioni di euro per i pompieri. Un’iniziativa che mira a garantire case accessibili a chi protegge la città, anche lontano da casa. Il progetto, discusso in un tavolo istituzionale a cui hanno partecipato esperti e rappresentanti delle istituzioni, promette di rivoluzionare il modo in cui supportiamo i nostri eroi quotidiani.

Affitti troppo cari anche per i vigili del fuoco. Così a Milano è nata una sperimentazione per garantire alloggi accessibili ai pompieri, con particolare attenzione a chi presta servizio lontano da casa. Il piano è stato al centro di un tavolo istituzionale a cui hanno partecipato il.

