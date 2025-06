Case per i detenuti con bambini al seguito la Regione pubblica l' avviso del progetto

La regione si impegna a sostenere i detenuti con figli al seguito, pubblicando un avviso che punta a finanziare con oltre 294 mila euro un innovativo progetto di accoglienza e supporto. Questo intervento mira a creare un modello integrato di assistenza, promuovendo un percorso di reinserimento e benessere per le famiglie coinvolte. Scopri come questa iniziativa può fare la differenza nella vita di molti.

L'assessorato regionale della Famiglia e delle Politiche sociali ha pubblicato l'avviso (questo il link) per finanziare, con oltre 294 mila euro un progetto volto alla sperimentazione di un modello integrato di accoglienza residenziale, presa in carico multidisciplinare, accompagnamento alla. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it © Cataniatoday.it - Case per i detenuti con bambini al seguito, la Regione pubblica l'avviso del progetto

