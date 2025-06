Case ai migranti in barba alle graduatorie

In un’Italia che si preoccupa di garantire diritti a tutti, emergono dubbi sulla trasparenza e l’equità nelle assegnazioni abitative. A Verona, il centrodestra denuncia uno scandalo: migranti favoriti e italiani ignorati, con appartamenti ristrutturati e concessi a cooperative. Una questione che mette in discussione i valori di giustizia sociale e priorità nazionali. Continua a leggere per scoprire i dettagli di questa controversia.

Verona, la denuncia del centrodestra: «Scavalcate le liste e favoriti stranieri che occupavano uno stabile». Gli appartamenti popolari, considerati inagibili, sono stati concessi a una cooperativa che li ha ristrutturati. Ignorati gli italiani in difficoltà. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - «Case ai migranti in barba alle graduatorie»

Anche questa è sottomissione Nella Verona dem, prima gli immigrati: appartamenti popolari concessi agli stranieri in barba alle graduatorie. @patfreitter Vai su X

