Casale Cineforum | tutto esaurito per Messner | Le vette restino selvagge ora i giovani le scoprano

Il Casale Cineforum si accende di entusiasmo: tutto esaurito per Messner, l’alpinista che ha conquistato le vette più selvagge del mondo. La sua filosofia di vita, fatta di idee chiare e progetti concreti, conquista anche i giovani, desiderosi di scoprire un mondo autentico e senza confini. Piazza Cavalli si trasforma in un crocevia di emozioni, mentre Messner condivide un ritratto intimo che supera il semplice racconto di scalate e sfide, invitandoci a riscoprire il valore della semplicità e della passione.

"Nella vita ho fatto qualcosa di semplice. Avevo idee chiare, che ho trasformato in progetti". Per Reinhold Messner, leggenda dell’alpinismo, "la gioia si conquista, senza preoccuparsi di ciò che è utile e ciò che non lo è". Piazza Cavalli è al completo per la prima serata di Casale Cineforum, il pubblico si assiepa ovunque. E Messner ricambia con un ritratto intimo e personale. Anche quando parla della morte del fratello Günther durante la spedizione sul Nanga Parbat. Alcuni accusarono Reinhold di averlo abbandonato per raggiungere la vetta da solo. "Nessuno si è scusato quando è stato ritrovato il corpo e la scienza ha chiarito che non fosse colpa mia", racconta. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it