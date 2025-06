Casa dell’acqua e biblioteca Opposizione all’attacco

La comunità si mobilita per proteggere il patrimonio locale, tra polemiche sulla casa dell’acqua e l’attesa di riaprire l’ostello di Corte Sant’Andrea. Dopo la chiusura dell’hotel, la speranza è di restituire alla frazione un punto di riferimento, magari con un innovativo modello bed and breakfast. La sfida ora è trovare un equilibrio tra tutela del territorio e valorizzazione turistica, perché il futuro della zona dipende anche da queste scelte.

L’ostello di Corte Sant’Andrea, frazione di Senna, è chiuso da inizio maggio: la struttura ricettiva non è più operativa per ricevere i pellegrini che transitano lungo la via Francigena (circa mille all’anno). Il contratto è scaduto e la parrocchia, proprietaria dell’immobile, non l’ha rinnovato. Ora però si punta a riaprirlo quanto prima con un modello organizzativo nuovo tipo bed and breakfast. Intanto infuria la polemica sulla casa dell’acqua ancora inutilizzabile. La lista di minoranza “GenerAzioni per Senna“ bacchetta l’esecutivo e il sindaco Gianmario Molinari replica: "Abbiamo ereditato la situazione con una casa dell’acqua che costa al Comune almeno tremila euro all’anno. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Casa dell’acqua e biblioteca. Opposizione all’attacco

In questa notizia si parla di: casa - acqua - biblioteca - opposizione

Garlasco, svolta nell’inchiesta sull’omicidio di Chiara Poggi: perquisita casa di Andrea Sempio e passato al setaccio un corso d’acqua per cercare l’arma del delitto - Nuovi sviluppi nell'inchiesta sull'omicidio di Chiara Poggi, uccisa a Garlasco nel 2007. Oggi i Carabinieri hanno perquisito l'abitazione di Andrea Sempio e stanno setacciando un corso d’acqua alla ricerca dell'arma del delitto.

#Aulla - Aulla si mobilita contro il CPR a Pallerone. Sabato 24 maggio alla Biblioteca Salucci incontro con attivisti, avvocati ed ex ufficiali di Marina. Una battaglia per i diritti umani che riguarda tutti noi. Vai su Facebook

Senigallia, Opposizione sulla Chiusura della Biblioteca Antonelliana - L'opposizione al Comune di Senigallia critica la chiusura della Biblioteca Antonelliana per rinnovare gli impianti di climatizzazione. ilrestodelcarlino.it scrive

Alghero, acqua contaminata. L'opposizione: «Il sindaco tuteli la salute pubblica» - Opposizione all’attacco del sindaco Mario Conoci ad Alghero per le dichiarazioni in merito alle criticità dell’acqua di rete, risultata non potabile dallo scorso 21 novembre per la presenza ... Da unionesarda.it