Casa del Volontariato: una rinascita per l’ex scuola Montale di Pontedera. L’edificio di via Puccini, un tempo fulcro di apprendimento, si trasforma in un polo di solidarietà e iniziative territoriali, dando nuova vita a uno spazio abbandonato. Le associazioni locali hanno già iniziato a portare i loro mezzi e a riempire di energia questa sede rinnovata, pronta a diventare cuore pulsante di comunità. Un esempio di come il passato possa spingere verso un futuro più solidale.

PONTEDERA Nuova vita per l’edificio di via Puccini, nel quartiere di Fuori del Ponte, che fino a qualche mese fa ha ospitato gli studenti del Montale. Rimasto disabitato dopo il trasloco della scuola nel Villaggio scolastico, l’immobile di proprietà comunale ospiterà, ed ha già iniziato ad ospitare, alcune associazioni del territorio, alcune delle quali hanno già iniziato a trasferirci i propri mezzi. Nella ex scuola circondata anche da un ampio giardino con tanti pini e tanto spazio esterno si trasferiranno al piano terra la Croce Rossa Italiana e al primo piano l’Associazione Nazionale Polizia di Stato, l’Unitalsi, l’Associazione Diabetici della Valdera in condivisione con l’Associazione Toscana di Lotta con la fibrosi cistica e l’Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Casa del volontariato. Ecco la nuova vita per l’ex scuola Montale

Casa del volontariato. Ecco la nuova vita per l'ex scuola Montale

