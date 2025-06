Casa BiancaTrump deciderà sull' Iran in prossime 2 settimane

La Casa Bianca si prepara a una decisione cruciale sull’Iran, attesa entro due settimane, mentre il mondo osserva con tensione la possibile escalation tra Stati Uniti e Iran. Il futuro intervento americano potrebbe segnare un momento decisivo nella regione, ma ancora tutto è in bilico: negoziati o azione militare? La posta in gioco è alta e le prossime settimane saranno decisive per il destino di questo delicato equilibrio geopolitico.

La Casa Bianca prenderà una decisione "entro le prossime due settimane". Fiato sospeso per la partecipazione diretta degli Usa al fianco di Israele nella guerra con l'Iran. "Considerato che c'è una sostanziale possibilità di negoziati con l'Iran, che potrebbero o meno aver luogo nel prossimo futuro, prenderò la mia decisione se intervenire o meno entro le prossime due settimane". Il messaggio è stato riportato da Karoline Leavitt, portavoce della Casa Bianca, nel briefing con la stampa.

La portavoce della Casa Bianca Karoline Leavitt afferma che Trump prenderà la decisione di partecipare o meno all’attacco militare israeliano contro l’Iran nelle prossime due settimane, e nel frattempo intende dare una chance alla diplomazia. Vai su X

( Viviana Mazza) Donald Trump ha convocato alla Casa Bianca un incontro a livello di gabinetto di governo, pochi minuti dopo l’annuncio dell’attacco israeliano contro i siti nucleari in Iran. Contemporaneamente, il Mossad avrebbe compiuto operazioni Vai su Facebook

