Casa BiancaTrump deciderà su Iran in prossime 2 settimane

Nelle prossime due settimane, l'ombra di una decisione cruciale si staglia sull’Iran, mentre Donald Trump si appresta a fare una scelta che potrebbe influenzare il futuro della regione e oltre. La portavoce della Casa Bianca, Karoline Leavitt, ha annunciato questa attesa decisiva durante un briefing con la stampa, lasciando intravedere un possibile cambio di rotta o una conferma delle strategie in atto. Resta da scoprire quale sarà il passo successivo di una leadership sempre più sotto i riflettori internazionali.

"Donald Trump deciderà sull'Iran nelle prossime due settimane". Lo ha detto la portavoce della Casa Bianca, Karoline Leavitt in un briefing con la stampa. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Casa Bianca,Trump deciderà su Iran in prossime 2 settimane

“La battaglia ha inizio”: con queste parole la Guida Suprema iraniana, Ali Khamenei, ha replicato alle minacce del presidente americano, Donald Trump, che ha intimato a Teheran di accettare “una resa incondizionata”. L’articolo completo su Repubblica #iran Vai su Facebook

