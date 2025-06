Cartolarizzazioni immobiliari un mercato da oltre 3,5 miliardi

Il mercato delle cartolarizzazioni immobiliari in Italia sta raggiungendo un valore di oltre 35 miliardi di euro, evidenziando una crescita solida e dinamica. Milano ieri è stata il palcoscenico di un convegno che ha analizzato le prospettive di questo settore in espansione, sottolineando il suo ruolo chiave nell’evoluzione del real estate e della finanza strutturata. Un settore destinato a riservare ancora molte sorprese e opportunità.

Milano, 19 giu. (askanews) - Un mercato vivo, frizzante e in netta crescita. Quello delle cartolarizzazioni immobiliari √® un settore in salute che in Italia continua la sua rapida espansione. Di questo e tanto altro si √® discusso nel corso del convegno "Real Estate Securitisation for Real Estate Evolution in Banking", giunto alla sua seconda edizione e organizzato da Zenith Global, leader italiano nelle operazioni di finanza strutturata, con il contributo scientifico di SDA Bocconi e in partnership con Deloitte. Abbiamo parlato con Umberto Rasori, Amministratore Delegato di Zenith Global: "Zenit Global √® stato il primo operatore in Italia a lanciare la prima operazione di cartolarizzazione immobiliare.