Carrefour lascia o resta in Italia? Nei numeri 93 milioni di perdite svalutazioni miliardarie la sconfitta di mercato

Carrefour, gigante della grande distribuzione, affronta un momento cruciale in Italia, con perdite da 93 milioni e svalutazioni miliardarie che evidenziano una grave crisi di mercato. Nei documenti ufficiali delle recenti conference call dei vertici mondiali, l’Italia viene menzionata appena una volta, in un passaggio sfuggente che...

Nelle 29 pagine di trascrizioni della conference call che hanno tenuto i vertici mondiali di Carrefour il 28 maggio scorso in occasione dell’assemblea dei soci che si è tenuta a Massy - pochi chilometri a sud di Parigi - la parola Italia è citata una sola volta. Un passaggio brevissimo nel quale. 🔗 Leggi su Milanotoday.it © Milanotoday.it - Carrefour lascia o resta in Italia? Nei numeri (93 milioni di perdite, svalutazioni miliardarie) la sconfitta di mercato

In questa notizia si parla di: carrefour - italia - lascia - resta

Carrefour via dall’Italia, ipotesi supermercati ceduti alle concorrenti - L'ombra di un possibile cambio di volto sul mercato della grande distribuzione in Italia si fa sempre più evidente: Carrefour, colosso francese, potrebbe lasciare il nostro Paese, cedendo i propri supermercati a concorrenti come Lidl, Conad ed Esselunga.

La moda passa… lo stile resta! Soprattutto se è uno stile italiano Fili di Lana: tutti i prodotti della nostra tessitura sono tessuti con filati italiani pregiati: stole, foulard, sciarpe uomo, plaid, mantelle-poncho in cashmere, lana merinos, alpaca, seta. L’occasione ide Vai su Facebook

Carrefour lascia o resta in Italia? Nei numeri (93 milioni di perdite, svalutazioni miliardarie) la sconfitta di mercato; Carrefour verso l’addio all’Italia: strategia o fallimento annunciato?; Carrefour verso l’addio all’Italia: trattative in corso con Conad, Esselunga e Lidl.

Carrefour potrebbe lasciare l'Italia: Lidl, Esselunga e Conad potenziali acquirenti? - il gruppo francese starebbe già intrattenendo colloqui riservat ... Da today.it

Carrefour lascia l’Italia? Nel 2024 perdite per circa 250 milioni e vendite in calo del 5,3% - A rivelarlo è Lebensmittel Zeitung, autorevole testata tedesca specializzata nella grande distribuzione, secondo cui il gruppo francese avrebbe avvia ... Scrive informazione.it