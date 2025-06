Carrarese Mercato all’insegna della linea verde La società alla ricerca di giovani da far crescere

La Carrarese si prepara a fare il suo ingresso nel mercato con una strategia chiara e ambiziosa: puntare sui giovani talenti per costruire un futuro solido e competitivo. La linea verde, già adottata con successo nello scorso campionato, continua a guidare le scelte della società , che sogna di scoprire e valorizzare nuove promesse del calcio italiano. Tra i nomi in circolazione spicca Alessio Vacca, attaccante classe 2005...

I rumors di mercato cominciano a farsi sempre più insistenti anche se all’apertura ufficiale delle contrattazioni manca ancora una dozzina di giorni. Alla Carrarese iniziano ad essere accostati i nomi di diversi giocatori che, vista la “linea verde“ adottata dagli apuani nello scorso campionato, si concentrano soprattutto sui giovani. Oltre all’interessamento per Alessio Vacca, attaccante classe 2005 che la Juventus ha inserito nella rosa della Next Gen, si sono aperti contatti col Milan. L’oggetto dei desideri sarebbe il “gioiellino“ Francesco Camarda, che nonostante la giovanissima età (classe 2008) quest’anno ha già collezionato 10 presenze in Serie A coi rossoneri. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net