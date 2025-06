Carolyn smith in panico | camion in fiamme sull’autostrada durante ballando con le stelle

Un episodio drammatico ha scosso Carolyn Smith, giudice di “Ballando con le stelle”, quando un camion in fiamme sull’autostrada ha causato panico e preoccupazione. La sua presenza nel mondo dello spettacolo e la sua forza di fronte alle avversità rendono questa vicenda ancora più toccante. Un momento di tensione che ci ricorda quanto sia fragile la nostra quotidianità e l’importanza di affrontare ogni sfida con coraggio e resilience.

incidenti stradali e momenti di preoccupazione per Carolyn Smith. Nel corso della sua carriera, Carolyn Smith si è distinta non solo come figura di spicco nel mondo dello spettacolo e della danza, ma anche per la sua resilienza di fronte a sfide personali. Recentemente, la nota giudice di "Ballando con le stelle" ha vissuto un episodio che ha suscitato grande attenzione tra i follower: un incidente lungo l'autostrada che ha coinvolto un camion in fiamme. descrizione dell'incidente e reazioni sui social. Durante un viaggio da Bologna a Firenze, Carolyn ha condiviso attraverso una storia su Instagram una situazione improvvisa e allarmante.

Carolyn Smith, attimi di panico per il giudice di Ballando con le Stelle: Ha preso fuoco sull'autostrada un camion.

Camion in fiamme in A1, disagi e code - In un primo momento è stato bloccato il traffico sull'intera carreggiata con conseguenza vari chilometri di coda. Scrive lanazione.it

Camion in fiamme sull'A1, chiusa la 'direttissima' - Per primi, usando gli idranti presenti in galleria, sono intervenuti per domare le fiamme, poi sono arrivate anche squadre dal comando provinciale di Bologna ... Segnala ansa.it