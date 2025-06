Caro Fedez le bugie hanno le gambe molto corte | Selvaggia Lucarelli lo sbugiarda che figuraccia!

Le luci di Battiti Live illuminano la Puglia tra musica, colori e scandali. Tra gli ospiti e le esibizioni, è stata proprio l’affermazione di Fedez sulle prossime date al Forum di Assago a far discutere, scatenando il commento pungente di Selvaggia Lucarelli. Una figuraccia che solleva interrogativi sulla percezione del successo e sul valore delle promesse fatte in pubblico. La polemica è servita, e il web non ha perdonato.

Le luci di Battiti Live si sono accese di musica, colori e. polemiche. Mentre l'evento estivo anima la Puglia con grandi ospiti e performance live, a fare notizia non è stata una hit, ma una dichiarazione un po' troppo ottimista (o disinvolta?) di Fedez. Sul palco, tra una battuta e l'altra con Ilary Blasi, il rapper ha parlato delle sue date al Forum di Assago come se fossero già trionfi annunciati. Peccato però che a riportarlo bruscamente con i piedi per terra ci abbia pensato Selvaggia Lucarelli, che non ha lasciato passare sotto silenzio quella che – a suo dire – è una vera e propria bugia.

