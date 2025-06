Carnevale sull' acqua le telecamere di ' Uno mattina estate' sulla città lagunare

Preparati a immergerti in un mondo di colori, tradizioni e emozioni: venerdì 20 giugno, 'Uno Mattina Estate' porta alla scoperta di Comacchio, la città lagunare ricca di eventi unici come il Carnevale sull'acqua in versione notturna e la storica Regata. Un’occasione imperdibile per vivere da vicino la magia di questa terra affascinante. Non perdere l’appuntamento e iscriviti al canale per restare aggiornato!

La città di Comacchio e i suoi eventi, come il Carnevale sull'acqua in edizione notturna e la Regata storica, appuntamento che rientra fra le iniziative di Festina Lente, è al centro della trasmissione Rai 'Uno mattina estate', in onda venerdì 20 giugno su Rai Uno. Iscriviti al canale. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it © Ferraratoday.it - Carnevale sull'acqua, le telecamere di 'Uno mattina estate' sulla città lagunare

Dalla parata di barche alla Regata storica delle donne: via al Carnevale notturno sull'acqua - Preparati a vivere un'estate indimenticabile con il Carnevale notturno sull'acqua di Comacchio! Sabato 28 giugno, dalle 20.

' 28 giugno 2025 ore 21.00 Durante una calda sera d’estate, Comacchio si trasforma e prende vita con una speciale edizione estiva del Carnevale sull’acqua. Le barche, veri e propri battelli allegorici, ognuna con un tema unico, Vai su Facebook

Carnevale estivo sull'acqua di Comacchio: magia notturna nei canali del Delta del Po - La suggestiva Comacchio, "capitale" del Delta del Po in provincia di Ferrara, si prepara a ospitare la versione estiva del suo Carnevale sull’acqua. Da msn.com

Sera d’estate con il carnevale sull’acqua - Dopo il successo della versione invernale del 12 e 19 febbraio scorsi, il Carnevale sull’acqua ritorna anche in versione estiva e serale. Scrive ilrestodelcarlino.it