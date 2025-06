Carne del supermercato | Cosa contiene davvero L’ultimo test e la denuncia degli esperti

La carne del supermercato nasconde ben più di quanto sembri: una recente inchiesta di Greenpeace svela che oltre il 30% dei campioni di carne di suino e pollo acquistati nelle grandi catene europee è contaminata da batteri resistenti agli antibiotici. Un allarme serio che mette a rischio la nostra salute e richiede azioni immediate. La domanda è: siamo davvero informati su cosa mangiamo?

Una nuova inchiesta di Greenpeace, condotta nell’aprile 2025, rivela dati allarmanti sulla carne venduta nei supermercati europei. L’indagine ha preso in esame 43 confezioni di carne di suino e pollo acquistate presso note catene della grande distribuzione. I test di laboratorio hanno rilevato quanto segue: oltre il 30% dei campioni analizzati risulta contaminato da batteri resistenti agli antibiotici, un rischio concreto per la salute pubblica e l’ambiente. Nello specifico, 12 su 31 campioni di carne suina (pari al 39%) contenevano batteri antibioticoresistenti; 6 su 12 campioni di carne di pollo presentavano anch’essi germi resistenti agli antibiotici comunemente usati per curare infezioni umane. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it