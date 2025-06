Carlos Cuesta Parma | l’ex Juventus è ufficialmente il nuovo allenatore dei ducali Comunicato del club e chi è il tecnico con un passato in bianconero

Il Parma ha annunciato ufficialmente l’ingaggio di Carlos Cuesta come nuovo allenatore dei ducali, portando a casa un tecnico con un passato in maglia bianconera. Con un background ricco di esperienze e successi, Cuesta si prepara a guidare il club nella prossima stagione. La sua nomina rappresenta un capitolo entusiasmante per i tifosi gialloblù, pronti a scoprire cosa riserva il futuro sotto la sua guida. Ma chi è davvero questo nuovo volto della panchina parmense?

Carlos Cuesta Parma: ufficiale, l’ex Juventus è il nuovo allenatore dei ducali. Comunicato del club e chi è il tecnico che ha lavorato in bianconero. Attraverso il proprio sito ufficiale, il Parma ha reso noto l’approdo in panchina di Carlos Cuesta, diventato nuovo allenatore del club gialloblù dopo l’addio di Chivu – direzione Inter. Di seguito riportato il comunicato. COMUNICATO – « Parma, 19 giugno 2025 – Parma Calcio è lieto di annunciare che, a decorrere dal 1° luglio prossimo, Carlos Cuesta sarà il responsabile tecnico della Prima Squadra Maschile. Cuesta, nato a Palma di Maiorca il 29 luglio 1995, ha siglato un contratto biennale fino al 30 giugno 2027, con opzione di prolungamento per la stagione successiva. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Carlos Cuesta Parma: l’ex Juventus è ufficialmente il nuovo allenatore dei ducali. Comunicato del club e chi è il tecnico con un passato in bianconero

